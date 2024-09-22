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Футбол

“Великолепные игроки” Известно, кого выделил Модрич из состава Реала

Оценил атаку сливочных

"Великолепные игроки" Известно, кого выделил Модрич из состава Реала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • После вчерашней игры "Реала" против "Эспаньола", 4:1, Лука Модрич поделился своими мыслями относительно своих одноклубников.

    "Винисиус, Мбаппе, Беллингем и Родриго – великолепные игроки. И они, и команда в целом делают все правильно. Но мы можем еще добавить, и продолжим так же в следующих матчах. А эта игра может придать нам уверенности", – сказал хавбек.

    Напомним, что в этом сезоне Винисиус, Мбаппе и Родриго сыграли 6 игр в чемпионате Испании: Винисиус отметился 3 голами и 4 голевыми передачами, Мбаппе забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу, а Родриго отдал одну голевую передачу и забил два гола, а Беллингем принял участие в двух матчах Ла Лиги без результативных действий.

    www.ua-football.com

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