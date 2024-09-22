Дерек ЧИСОРА: «Теперь Дюбуа второй номер в мире после Усика»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Ветеран хевивейта Дерек Чисора (35-13, 23 KO) прокомментировал неожиданную досрочную победу чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниеля Дюбуа (22-2, 21 KO) в бою с Энтони Джошуа (28-4, 25 KO)

«Дюбуа был отлично готов, он был хорош. Даниель был злой, вышел на бой как настоящий чемпион. Он чувствовал себя настоящим чемпионом мира, так что мои поздравления ему.

Теперь Дюбуа второй номер в мире после Александра Усика. Я не знаю, что сегодня пошло не так для Энтони Джошуа. Мне все еще предстоит это выяснить. Я думаю, что он все оставил в раздевалке.

Сможет ли Джошуа победить в реванше? Реванша не будет», – сказал Чисора в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

Отметим, что Дюбуа трижды отправлял Джошуа в нокдаун, а в пятом раунде брутально его нокаутировал.

sport.ua