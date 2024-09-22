100 минут до старта: Комментарий Нико Хюлкенберга

В Сингапуре Нико Хюлкенберг стартует шестым и хотел бы сохранить эту позицию…

Нико Хюлкенберг: «В целом, наша машина конкурентоспособна в этом году. Вчера удалось чисто провести квалификацию и выжать максимум из того, что есть в нашем распоряжении. Постараюсь так же действовать и сегодня.

Очевидно, что гонка будет сложной, поэтому важно постараться избежать неприятностей. Но я думаю, что у нас есть скорость, чтобы побороться с соперниками, которые стартуют позади. По крайней мере, постараюсь удержаться впереди».

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