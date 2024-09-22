Сеул. Аддад Мая со второй попытки стала чемпионкой турнира

Беатрис Аддад Мая выиграла титул на турнире в Южной Корее
Сеул, Южная Корея • 16-22 сентября • хард • $922,573
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Финал
Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 3) – Дарья Касаткина (-, 1) 1:6, 6:4, 6:1
Бразильская теннисистка третий раз за четыре встречи обыграла Касаткину и впервые в этом году выиграла одиночный титул WTA. Напомним, что в августе Аддад Мая проиграла в финале турнира WTA 250 в Кливленде.
Путь к победе:
R32: BYE
R16: Айла Томлянович (Австралия) 6:3, 6:4
QF: Полина Кудерметова (-, LL) 6:2, 6:1
SF: Вероника Кудерметова (-) 6:4, 6:4
FR: Дарья Касаткина (-, 1) 1:6, 6:4, 6:1
Для бразильянки это был седьмой решающий матч в карьере, в котором она одержала четвёртую победу. Также отметим, что семь лет назад Аддад Мая провела свой дебютный финал в Туре именно в Сеуле и тогда потерпела поражение от Елены Остапенко.
Победа в столице Южной Кореи позволит Беатрис подняться на 12-е место в мировом рейтинге. Персональным рекордом теннисистки является десятая позиция.
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