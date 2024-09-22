Барселона ищет молодых форвардов на замену Левандовскому в будущем

В списке претендентов Холанд, Дьёкереш и Шешко

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"Барселона" ищет нового центрального нападающего на замену 36-летнему форварду Роберту Левандовскому. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, первым кандидатом на замену поляка является Эрлинг Холанд, однако его трансферную стоимость "Барса" вряд ли сможет потянуть. Вторым кандидатом на позицию форварда является швед Виктор Дьокереш, выступающий за "Спортинг", за этот сезон он уже отметился девятью голами в семи матчах. Последним кандидатом для "Барсы" является Беньямин Шешко из "Лейпцига", но, по информации СМИ, словенец хочет продолжить развиваться в Бундеслиге.

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Напомним, контракт Холанда с "Манчестер Сити" рассчитан до 2027 года, контракт Шешко – до 2029 года, а Дьокереша – до лета 2028 года.

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