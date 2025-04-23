Вингер Баварии отклонил исходное предложение из Саудовской Аравии

Вингер "Баварии" Лерой Сане отказался перейти в "Аль-Иттихад".

По информации Bayern & Germany, саудовский клуб был готов предложить 29-летнему немецкому футболисту огромную зарплату, однако сам игрок не заинтересован в переезде на Ближний Восток этим летом.

Вместо этого Сане предпочитает продолжить свою карьеру в мюнхенской "Баварии". Клуб предложил ему новый трехлетний контракт, рассчитанный до 2028 года, с заработной платой около 15 миллионов евро в год. Но официально соглашение между сторонами еще не подписано.

www.ua-football.com