Теннисный дайджест от BTU: рекорд Шелтона на грунте, юбилейная победа Серундоло, признание тренера Синнера

Портал “Большой теннис Украины” предлагает утренний дайджест новостей из мира тенниса



🗞 Аргентинец Франсиско Серундоло записал в свой актив 20-ю победу в АТР в сезоне. Он стал четвертым игроком этого года, который добрался этой отметки (также Карлос Алькарас, Алекс де Минор и Алехандро Давидовича Фокина).

🗞 Бен Шелтон, который вышел в полуфинал в Мюнхене, стал первым американским теннисистом, который добрался этой стадии на соревнованиях серии АТР 500 на грунте.

🗞 Симоне Ваньоцци, один из тренеров Янника Синнера, в интервью Il Venerdì рассказал о своем отношении к работе тренера и теннисиста:

«Мы живем вместе 24 часа в сутки на протяжении многих недель в году. Неизбежно возникают отношения, которые выходят за рамки профессиональных, но очень важно не стать слишком дружескими. Дружба может мешать принимать определенные решения, нужен баланс. Эмпатия, да. Но также и ясность. Надо уметь говорить правильные вещи, даже если они причиняют боль».

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🗞 На Открытом чемпионате Франции организаторы объявили, что второй мужской полуфинал в пятницу, 6 июня, состоится в ночной сессии. Второй полуфинал, который ранее стартовал в 17:30 по местному времени, теперь будет начинаться в 19:00. Время первого полуфинала остается неизменным – он стартует в 14:30.

🗞 На Ролан Гаррос помимо церемонии в честь Рафаэля Надаля также проведут торжества, чтобы почтить французских игроков: Мари Пьерс, которая выиграла турнир в одиночном разряде 25 лет назад, и Ришара Гаске, который на домашнем «мэйджоре» завершит карьеру.

🗞 Паула Бадоса стала героиней обложки субботнего журнала L’Équipe Magazine, приложения спортивного издания L’Équipe. В анонсе сказано: «Бремя ожиданий, жертвы, проблемы со спиной… Если бы пришлось повторить все сначала, Паула Бадоса никогда бы не сделала этого снова. Но 27-летняя испанская теннисистка, занимающая 9-е место в мировом рейтинге, намерена преодолеть это путешествие, пройти весь путь к вершине, несмотря на тело, которое продолжает выкидывать коники».



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