Теннисный дайджест от BTU: Рууд выиграл турнир лиги UTS, обновление “Мастерса” в Риме, Костюк возвращается в Штутгарт

Портал “Большой теннис Украины” предлагает утренний дайджест новостей из мира тенниса



🗞 Вторая ракетка мира Александр Зверев готовится к выступлению на “Мастерсе” в Монте-Карло

«Не секрет, что в последние недели мне было тяжело. Я не играл в свой лучший теннис, хотя считаю, что начал играть лучше в Майами. Там у меня было несколько небольших физических проблем. В день матча (против Артура Фиса) я проснулся с болью в шее. Последние несколько недель были сложными, но все может измениться, и я надеюсь, что это произойдет на этой неделе», – сказал немецкий теннисист.

🗞 Через 7 дней стартует турнир WTA 500 в Штутгарте. Организаторы предоставили wild card в основу четырем немкам: Лауре Зигемунд, Эви Лис, Татьяне Марии и Юле Нимаер. Пресс-служба сегодня подтвердила участие прошлогодней финалистки Марты Костюк, а также экс-второй ракетки мира Онс Жабер.

🗞 Каспер Рууд стал победителем показательного турнира UTS-тура (основан Патриком Муратоглу) в Ниме, Франция. В финале норвежец победил чеха Томаша Махача. Ранее они обыграли в полуфиналах Андрея Рублева и Алекса де Минора соответственно.

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🗞 Турнир серии 1000 в Риме стартует через месяц. Федерация тенниса Италии проводит завершающий этап «крупнейшего в истории расширения»: в этом году теннисные матчи впервые будут проведены на Stadio dei Marmi, одном из четырех стадионов спортивного комплекса Foro Italico. Там будет построена SuperTennis Арена – стадион на 3 тысячи мест, который станет третьей по величине площадкой турнира после Центрального корта и Арены Grand Stand.

🗞 В партнерстве с компанией Hologic, WTA сделает благотворительный донат за каждый эйс на турнирах серии WTA 1000 и 500 в 2025 году. Кампания Фонда WTA «ACEing Cancer» оказывает финансовую поддержку исследованиям рака и неприбыльным организациям, борющимся с видами рака, которые поражают женщин. Сейчас Линда Носкова возглавляет таблицу лидеров ACEing Cancer со 102 эйсами на этих турнирах.

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