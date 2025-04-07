Рио Хиракава – резервный пилот Haas F1

Рио Хиракава, выступающий за Toyota GAZOO Racing в FIA WEC, подписал контракт с командой Haas F1, став официальным резервным пилотом.

Японец садился за руль машин разных команд Формулы 1. В прошлом году он провёл пятничную тренировку с McLaren, в конце сезона отработал с Haas F1 на тестах в Бахрейне, а в минувший уик-энд пилотировал машину Alpine F1 в Сузуке, заменив Джека Дуэна.

В роли резервного пилота Haas F1 Хиракава проведёт ещё четыре пятничных тренировки в этом сезоне – в Бахрейне и Мексике он сядет за руль машины Оливера Бермана, а Эстебан Окон предоставит ему свою машину в Испании и Абу-Даби.

Рио Хиракава: «Я рад присоединиться к Haas F1 Team, очень ценю эту возможность и с нетерпением жду нового приключения. В Бахрейне я впервые сяду за руль Haas F1 в первой тренировке – будет интересно выйти на трассу в двух этапах подряд на машинах разных команд.

Хочу поблагодарить господина Айо Комацу из MoneyGram Haas F1, господина Акио Тойода из Toyota Motor Corporation) и команду Toyota GAZOO Racing за эту возможность. С нетерпением жду начала работы».

Айо Комацу, руководитель команды: «Мы рады приветствовать Рио в Haas F1, его опыт поможет нам лучше узнать и понять VF-25. Его отзывы были очень подробными на послесезонных тестах в прошлом году, поэтому возможность предоставить Рио ценное время на четырех разных трассах в этом году поможет всей команде.

В рамках сотрудничества с Toyota GAZOO Racing мы рады принять в команду новых талантливых гонщиков. Работать с гонщиком такого уровня – настоящее удовольствие».

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