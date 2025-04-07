Джаз в результативном матче уступили Хокс, Михайлюк набрал семь очков

Украинец провел на площадке почти 20 минут

В ночь на 7 апреля состоялись 11 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лос-Анджелес Лейкерс добыли победу над Оклахома-Сити Тандер — 126:99. Украинский центровой Лейкерс Алексей Лэнь на площадке не появился.

Юта Джаз потерпели фиаско в противостоянии с Атланта Хокс — 134:147. Украинский защитник Джаз Святослав Михайлюк провел на площадке почти 20 минут, набрав семь очков, два подбора и два ассиста.

НБА. Регулярный чемпионат

Шарлотт Хорнетс — Чикаго Буллз — 103:109 (24:27, 23:19, 30:29, 26:34)

Бруклин Нетс — Торонто Рэпторз — 109:120 (23:28, 23:33, 26:21, 37:38)

Оклахома-Сити Тандер — Лос-Анджелес Лейкерс — 99:126 (32:42, 24:36, 21:25, 22:23)

Атланта Хокс — Юта Джаз — 147:134 (41:28, 40:36, 38:43, 28:27)

Бостон Селтикс — Вашингтон Уизардз — 124:90 (34:18, 26:21, 40:29, 24:22)

Кливленд Кавальерс — Сакраменто Кингз — 113:120 (27:31, 30:25, 22:35, 34:29)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Сан-Антонио Сперс — 120:109 (33:18, 21:27, 32:30, 34:34)

Нью-Йорк Никс — Финикс Санз — 112:98 (27:23, 26:20, 34:27, 25:28)

Денвер Наггетс — Индиана Пэйсерз — 120:125 (33:24, 33:37, 31:27, 23:27)

Голден Стэйт Уорриорз — Хьюстон Рокетс — 96:106 (24:18, 26:33, 26:32, 20:23)

Нью-Орлеан Пеликанс — Милуоки Бакс — 107:111 (31:28, 22:30, 25:23, 29:30)

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