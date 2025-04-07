Эдди Хирн назвал «величайшего» боксера современности

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный британский боксер Эдди Хирн назвал самое большое имя современного бокса. Хирн выделил бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа.

«Джошуа – самое большое имя в боксе, поскольку Фьюри ушел на пенсию. Он сейчас активно дерется. Джошуа в ожидании следующего вызова. Мы ждем звонка и когда Энтони будет готов – он примет окончательное решение», – сказал Хирн.

Ранее Хирн рассказал, почему бывший чемпион мира Энтони Джошуа отказался проводить бой-реванш против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа в феврале 2025 года.

sport.ua