ОФИЦИАЛЬНО. В супертяжелом весе состоится бой за временный титул чемпиона

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжилей – Кабайел

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) состоится титульный поединок – на ринге встретятся представитель Германии Агит Кабайел (25–0, 17 КО) и Чжан Чжилей (27–2–1, 22 КО) из Китая.

Всемирный боксерский совет официально подтвердил, что победитель этого противостояния станет временным чемпионом по версии WBC в дивизионе.

«Чжилей и Кабайел 22 февраля сразятся за временный титул чемпиона Всемирного боксерского совета. Чжан ранее был временным чемпионом WBO, но проиграл новозеландцу Джозефу Паркеру. Чжан восстановился после того поражения, чтобы победить бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера.

32-летний Кабайел за последние 12 месяцев добился роста своих рейтингов благодаря неожиданным победам над Арсланбеком Махмудовым и Фрэнком Санчесом», – заявили в организации.

Полноценным титулом WBC владеет украинец Александр Усик, однако пока ему не назначили соперника по этой версии, поэтому он не будет обязан драться с победителем поединка Чжилей – Кабайел.

Чжан Чжилей провел спарринг с украицем накануне поединка за титул

sport.ua