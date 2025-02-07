Седьмой сезон Drive To Survive выйдет 7 марта

В Netflix назвали дату выхода седьмого сезона документального сериала о Формуле 1 Drive to Survive, снятый продюсерской компанией Box to Box Films.

Все эпизоды нового сезона выйдут на стриминговом сервисе 7 марта 2025 года, за неделю до первого этапа сезона в Австралии.

В седьмом сезоне авторы сериала подробно расскажут о событиях чемпионата 2024 года, в котором Макс Ферстаппен, хоть и не без сложностей, но выиграл четвёртый титул, а McLaren – первый за 26 лет Кубок конструкторов.

Том Хатчингс, исполнительный продюсер Box to Box Films: «Мы очень рады, что болельщики увидят новый сезон Drive to Survive. Сезон 2024 года получился захватывающим как на трассе, так и за её пределами, ведь важные события начали происходить ещё до первой гонки в Бахрейне. Ожидайте больше драмы и веселья из паддока, а также несколько сюрпризов.

Загляните за кулисы того, как команды боролись за гонщиков на рынке пилотов, проведите уик-энд с гонщиками во время самого сложного этапа сезона и будьте готовы к захватывающей борьбе вплоть до финиша последней гонки. Пристегните ремни – этот сезон Drive to Survive будет самым масштабным».

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