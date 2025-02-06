Самый ожидаемый боксерский поединок 2025 года был отменен

Марка. Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд

Чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) по версиям WBC, WBO и WBA Сауль Альварес (62-2-2, 39 КО, Мексика) не подерется с обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг) Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО, США).

Ранее сообщалось, что этот бой уже согласован, однако сегодня, 6 февраля, авторитетный журнал The Ring сообщил, что поединок отменен. Причины этого пока не известны.

Отметим, ранее появилась информация, что Сауль Альварес в мае проведет поединок против американского боксера-шоумена Джейка Пола, который в 2024 году победил Майка Тайсона.

sport.ua