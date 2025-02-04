«Это невозможно». Известно, с кем Усик никогда не подерется

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк назвал боксера, с которым украинец точно никогда не разделит ринг.

«Чтобы всем вам было понятно: Красюк никогда не говорил даже о возможности боя двух украинских легенд – Александра Усика и Владимира Кличко. Этот бой не является возможным», – написал Красюк в своем Инстаграме

Ранее один из самых известных боксерских журналистов Майк Коппинджер рассказал, что возвращение украинского боксера Владимира Кличко является более чем возможным в 2025 году.

sport.ua