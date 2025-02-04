Фиорентина близка к подписанию хавбека Ювентуса

Продолжаются переговоры
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"Фиорентина" близка к тому, чтобы усилить свой состав полузащитником "Ювентуса" Николо Фаджоли.
Как пишет Фабрицио Романо, сейчас "фиалки" ведут переговоры с туринским клубом об аренде игрока с обязательным выкупом при определенных условиях.
Фаджоли в текущем сезоне провел 22 матча, в которых отдал одну результативную передачу.
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