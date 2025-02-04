Абу-Даби. Стародубцева проиграла в стартовом матче квалификации

Юлия Стародубцева выбыла из борьбы в отборочной сетке турнира WTA 500 в ОАЭ



Абу-Даби, ОАЭ • 3-8 февраля • хард • $1,064,510

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Юлия Стародубцева (№111 WTA) в первом раунде квалификации уступила второй сеяной Маккартни Кесслер (№52 WTA) со счётом 2:6, 1:6.

Украинская теннисистка сыграла против американки третий раз и потерпела второе поражение. Также отметим, что Стародубцева проиграла уже восьмой матч подряд в Туре, в том числе четвёртый в этом году.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua