О жизни и карьере Луки ди Монтедземоло сняли фильм

Документальный фильм о жизни и карьере бывшего президента Ferrari Луки ди Монтедземоло выйдет в этом году. Создателем фильма выступил хорошо известный в Формуле 1 Маниш Панди, снявший фильмы о жизни Айртона Сенны и Берни Экклстоуна.

Маниш Панди: «Идея родилась в 2020-м, когда я брал интервью у Экклстоуна для своего фильма. Внезапно мне позвонил Монтедземоло, сказав, что у него нет никаких мемуаров, и спросил меня, не хочу ли я снять про него фильм.

Я согласился, но снимать было непросто – когда вы выходите на улицу с Лукой, вас сразу же окружают фанаты. Это как идти рядом с Полом Ньюманом».

Для фильма Панди использовал исторические киноматериалы тех лет, ему помогал Эдоардо Стелла, сын руководителя команды McLaren Андреа Стеллы, который был одним из редакторов, просматривавших старые архивы.

Маниш Панди: «По фотографиям видно, насколько близкими были отношения Монтедземоло и Ники Лауды. Это удивительно. Представьте себе Льюиса Хэмилтона и его гоночного инженера Боно, которые вместе идут поесть и выпить после гонки, а потом останавливаются в одном отеле. Это меня просто поразило».

Панди подчеркивает, что сцены из второй эры ди Монтедземоло в Ferrari, связанные с успехами Михаэля Шумахера, столь же эмоциональны. «Суть в том, что этот фильм о преданности».

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