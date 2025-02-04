Getty Images/Global Images Украина. Дерек Чисора и Отто Валлин

Вечером, 8 февраля, на арене «Co-op Live» в Манчестере (Англия) состоится большой вечер бокса от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions.

Главным событием станет поединок в супертяжелом весе – на ринге встретятся известный британский супертяж и бывший претендент на чемпионский титул Дерек Чисора (35-13, 23 КО) и шведский боксер Отто Валлин (27-2, 15 КО).

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Чисора известен тем, что дважды дрался с украинскими супертяжами. В 2020 году Александр Усик провел против Дерека свой второй бой в хевивейте и победил единогласным решением судей. А в 2012 Дерек проиграл судейским решением Виталий Кличко в титульном бою.

Основной кард начнется 8 февраля в 20:00 по Киеву, а главный поединок ожидается не ранее 00:30 (9 февраля) по киевскому времени.

Прямую трансляцию шоу проведет стриминговый сервис DAZN. Все новости о бое будут доступны на Sport.ua.

Дерек Чисора – Отто Валлин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Полный файт-кард вечера бокса в Манчестере

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