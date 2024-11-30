«Лучшая форма в жизни». Богачук – о подготовке к следующему бою

Сергей Богачук

Украинский боксер Сергей Богачук (24-2, 23 КО) прокомментировал свою подготовку к предстоящему бою с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым (10-1-1, 7 КО):

«Мы заканчиваем сбор в Мексике, потом вылетаем обратно в Лос-Анджелес. Неделю проведем там, а затем в воскресенье, 8 декабря, вылетаем уже в Саудовскую Аравию.

На сборе мы работали над физической подготовкой, спарринговали. Спарринг-партнеров мы сюда привезли с собой. Это мощные, хорошие парни, спарринги с ними очень качественные. Вы могли видеть наши фотографии в соцсетях.

Здесь очень спортивная атмосфера. Мы каждое утро бегали в парке и я был удивлен, как многие уже с самого утра чем-то занимаются: тоже бегают, занимаются йогой, другими видами спорта. Так же когда мы делали физическую подготовку в зале, то зал был забит, все тренируются.

Вообще мой лагерь проходит отлично, я всем обеспечен. Думаю, в бою с Мадримовым я буду в самой лучшей форме в своей жизни. Я очень хорошо готовлюсь и очень серьезно настроен», – рассказал Богачук.

Бой Богачук – Мадримов состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

sport.ua