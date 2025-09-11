Паркер не верит в бой с Усиком. Сказал, сколько лет карьеры осталось

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Супертяж Джозеф Паркер 25 октября проведет бой против Фабио Уордли, рискуя статусом обязательного претендента на поединок с Александром Усиком.

Боксер считает, что у него осталось 2-3 года топ-формы, поэтому не готов ждать боя с украинцем.00

«Было бы здорово проводить по 3-4 боя в год. Сейчас боксеры проводят бои всего 1-2 раза в год, а я хочу оставаться активным. У меня осталось 2-3 года, когда я буду в топ-форме, и я хочу проводить как можно больше боев».

«Я понимаю, что рискую боем с Уордли, но поединок с Усиком вряд ли вообще состоится, а просто ждать и ничего не делать – это плохая идея», – сказал Паркер.

