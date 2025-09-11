В FIA используют систему штрафных баллов к суперлицензии, чтобы сократить число нарушений. Каждое нарушение наказывается определённым числом баллов, их сумма за 12 месяцев не должна превышать двенадцати – иначе гонщика дисквалифицируют на одну гонку, что произошло в 2024-м с Кевином Магнуссеном. Через 12 месяцев после начисления штрафные баллы сгорают.
В следующий раз штрафные баллы сгорят 28 октября – это два балла Ферстаппена и два балла Колапинто, полученные во время прошлогоднего Гран При Мехико.
После Гран При Италии пятнадцать действующих гонщиков имеют несгоревшие штрафные баллы. Лидер по их числу – Оливер Берман.
Штрафные баллы после Гран При Италии
|Гонщик
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят следующие
|О.Берман
|Haas F1
|10
|02/11/25 – 2 балла
|М.Ферстаппен
|Red Bull Racing
|9
|28/10/25 – 2 балла
|Л.Лоусон
|Racing Bulls
|6
|01/12/25 – 2 балла
|Л.Стролл
|Aston Martin
|5
|01/12/25 – 2 балла
|К.Антонелли
|Mercedes
|5
|29/06/26 – 2 балла
|Ю.Цунода
|Red Bull Racing
|4
|14/06/26 – 2 балла
|К.Сайнс
|Williams
|4
|13/04/26 – 2 балла
|О.Пиастри
|McLaren
|4
|02/11/25 – 2 балла
|Л.Норрис
|McLaren
|3
|01/12/25 – 3 балла
|Ф.Колапинто
|WIlliams
|3
|28/10/25 – 2 балла
|Л.Хэмилтон
|Ferrari
|2
|31/08/26 – 2 балла
|П.Гасли
|Alpine
|2
|03/08/26 – 2 балла
|А.Элбон
|Williams
|2
|01/12/25 – 2 балла
|Ш.Леклер
|Ferrari
|1
|03/08/26 – 1 балл
|Э.Окон
|Alpine
|1
|07/09/26 – 1 балл