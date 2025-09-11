В FIA используют систему штрафных баллов к суперлицензии, чтобы сократить число нарушений. Каждое нарушение наказывается определённым числом баллов, их сумма за 12 месяцев не должна превышать двенадцати – иначе гонщика дисквалифицируют на одну гонку, что произошло в 2024-м с Кевином Магнуссеном. Через 12 месяцев после начисления штрафные баллы сгорают.

В следующий раз штрафные баллы сгорят 28 октября – это два балла Ферстаппена и два балла Колапинто, полученные во время прошлогоднего Гран При Мехико.

После Гран При Италии пятнадцать действующих гонщиков имеют несгоревшие штрафные баллы. Лидер по их числу – Оливер Берман.

Штрафные баллы после Гран При Италии

Гонщик Команда Баллы Когда сгорят следующие О.Берман Haas F1 10 02/11/25 – 2 балла М.Ферстаппен Red Bull Racing 9 28/10/25 – 2 балла Л.Лоусон Racing Bulls 6 01/12/25 – 2 балла Л.Стролл Aston Martin 5 01/12/25 – 2 балла К.Антонелли Mercedes 5 29/06/26 – 2 балла Ю.Цунода Red Bull Racing 4 14/06/26 – 2 балла К.Сайнс Williams 4 13/04/26 – 2 балла О.Пиастри McLaren 4 02/11/25 – 2 балла Л.Норрис McLaren 3 01/12/25 – 3 балла Ф.Колапинто WIlliams 3 28/10/25 – 2 балла Л.Хэмилтон Ferrari 2 31/08/26 – 2 балла П.Гасли Alpine 2 03/08/26 – 2 балла А.Элбон Williams 2 01/12/25 – 2 балла Ш.Леклер Ferrari 1 03/08/26 – 1 балл Э.Окон Alpine 1 07/09/26 – 1 балл

