“Я не буду делать из этого отвлекающий фактор”. Капитан сборной Австралии обжалует дисквалификацию и штраф от ITIA

Бывшая первая ракетка мира Ллейтон Хьюитт выразил свое “разочарование” из-за штрафных санкций от Международного агентства по вопросам честности в теннисе и рассказал о дальнейших шагах.



Капитан сборной Австралии в Кубке Дэвиса подтвердил, что его юридическая команда обжалует двухнедельную дисквалификацию и штраф в размере 30 тысяч долларов. Известно, что Международное агентство по вопросам целостности тенниса (ITIA) признало его виновным в том, что он толкнул 60-летнего волонтера-антидопингового контролера. Инцидент произошел в ноябре прошлого года во время поражения Австралии от Италии в Кубке Дэвиса.

Сегодня Хьюитт подтвердил, что намерен подать апелляцию, и подчеркнул, что никогда не рассматривал вариант отказаться от участия в поединке против Бельгии в этот уик-энд. Введение санкций было отложено для того, чтобы они не повлияли на подготовку к Кубку Дэвиса и чтобы у Хьюитта было время подать апелляцию.

“Хьюитт опроверг обвинение, выдвинутое ITIA после просмотра видеозаписей, показаний очевидцев и проведенных интервью, сославшись на самооборону”, – говорится в официальном заявлении.

Во время общения со СМИ австралиец не стал вдаваться в детали инцидента в Испании, но четко дал понять, что не согласен с решением.

“Я действительно очень разочарован общим решением, но также всем процессом и недостатком фактов, которые были представлены. Я вместе с юридической командой сейчас буду проходить апелляционный процесс, поэтому больше ничего не буду комментировать. Сейчас эта ситуация в руках моих юристов, поэтому мы будем работать над этим. Никаких дополнительных комментариев я не буду давать”.

Хьюитт опроверг предположение, что предстоящая дисквалификация будет отвлекать его игроков перед матчем против Бельгии в этот уик-энд. По его словам, ребята, в частности Алекс де Минор, только получат дополнительную мотивацию победить для Австралии.

“В отличие от ITIA и Международной федерации тенниса, я не буду делать из этого отвлекающий фактор в контексте Кубка Дэвиса. Этот турнир значит слишком много. Для нас это огромная возможность – вернуться сюда через 3,5 года и играть дома, где так много детей могут увидеть своих кумиров, особенно де Минора, вблизи. Есть слишком много замечательных историй и положительных моментов, которые мы берем из этого уик-энда и того, что мы пытаемся сделать. Я думаю, в глубине души это только сделает ребят сильнее, чтобы выйти и выполнить задачу”.

Ллейтон Хьюитт подтвердил, что вынужден был внести несколько изменений в первоначальный состав команды на матчевую встречу в Сиднее.

“Завтра я сделаю три замены в нашем заявленном составе. Алексей Попырин выбыл, потому что он травмирован еще из США и имеет проблемы со спиной, а Мэттью Эбден имеет небольшой разрыв в локте, поэтому эти двое не сыграют. Мы добавим Джона Пирса, Александара Вукича и Ринки Хиджикату. Я действительно рад за Ринки, ведь это будет его первое выступление в составе команды, и возможность дебютировать на родине, в Сиднее, где он вырос и играл, – это особенно. Одна из лучших частей моей работы – это давать ребятам шанс”.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua