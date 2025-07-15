Уимблдон. Пять украинских теннисисток выйдут на корт в среду: полное расписание игрового дня

Среда, 2 июля – третий игровой день третьего в сезоне турнира Grand Slam, Уимблдона. В этот день состоятся матчи второго круга в мужском ﻿и женском одиночных разрядах, а также начнутся матчи парного турнира



Сегодня на корт выйдут пять представительниц Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Надежда Киченок.

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Wimbledon | 2 июля﻿ 2025 года

Центральный корт | Начало в 13:30 (15:30 по киевскому времени)

R64 | Арина Соболенко (-, 1) – Мари Боузкова (Чехия)

R64 | Оливер Тарвет (Великобритания, WC) – Карлос Алькарас (Испания, 2)

R64 | Эмма Радукану (Великобритания) – Маркета Вондроушова (Чехия)

Первый корт | Начало в 13:00 (15:00 по киевскому времени)

R64 | Кэмерон Норри (Великобритания) – Фрэнсис Тиафо (США, 12)

R64 | Кэти Бултер (Великобритания) – Солана Сиерра (Аргентина, LL)

R64 | Тэйлор Фриц (США, 5) – Габриэль Диалло (Канада)

Корт №2 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Ольга Данилович (Сербия) – Мэдисон Кис (США, 6)

R64 | Нуну Боржеш (Португалия) – Билли Харрис (Великобритания)

R64 | Артур Фери (Великобритания, WC) – Лучано Дардери (Италия)

Уимблдон-2025. Даты, игроки, призовые и все, что нужно знать о главном травяном турнире сезона

Корт №3 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Виктория Томова (Болгария) – Сонай Картал (Великобритания)

R64 | Андрей Рублёв (-, 14) – Ллойд Харрис (ЮАР)

R64 | Жасмин Паолини (Италия, 4) – Камилла Рахимова (-)

R64 | Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Алехандро Давидович Фокина (Испания, 26)

Корт №12 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Жуан Фонсека (Бразилия) – Дженсон Бруксби (США)

R64 | Рената Сарасуа (Мексика) – Аманда Анисимова (США, 13)

R64 | Иржи Легечка (Чехия, 23) – Маттиа Беллуччи (Италия)

R64 | Александра Соснович (-, Q) – Элина Свитолина (Украина, 14)

Корт №18 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Синтаро Мотидзуки (Япония, Q) – Карен Хачанов (-, 17)

R64 | Диана Шнайдер (-, 12) – Диан Парри (Франция, Q)

R64 | Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25) – Ян-Леннард Штруфф (Германия)

R64 | Эмили Эпплтон/Хезер Уотсон (Великобритания, WC) – Мирра Андреева/Диана Шнайдер (-, 5)

Корт №4 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) – Габриэла Дабровски/Эрин Рутлиф (Канада/Новая Зеландия, 2)

R64 | Дэниэл Эванс/Генри Сирл (Великобритания, WC) – Харри Хелиоваара/Генри Паттен (Финляндия/Великобритания, 2)

R64 | Джоди Баррейдж/Сонэй Картэл (Великобритания, WC) – Джессика Боусас Манейро/Ивонн Кавалье-Реймерс (Испания)

R64 | Камила Осорио /Алиша Паркс (Колумбия/США) – Алисия Барнетт/Эден Силва (Великобритания, WC)

Корт №5 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Юки Бхамбри/Роберт Гэллоувэй (Индия/США, 16) – Ромен Арнеодо/Мануэль Гинар (Монако/Франция)

R64 | Миомир Кецманович/Андреас Мис (Сербия/Германия) – Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 4)

R64 | Тан Цяньхуэй/Чжу Линь (Китай) – Цзян Синьюй/У Фан-Син (Китай/Китайский Тайбэй, 12)

Корт №6 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Рафаэль Матос/Марсело Мело (Бразилия) – Иван Додиг/Орландо Луш (Хорватия/Бразилия)

R64 | Фернандо Ромболи/Джон-Патрик Смит (Бразилия/Австралия) – Маккензи Макдональд/Алекс Микельсен (США)

R64 | Анжелика Морателли/Сабрина Сантамария (Италия/США) – Сорана Кырстя/Анна Калинская (Румыния/-)

Корт №8 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Юлия Путинцева/Пэйтон Стёрнс (Казахстан/США) – Чжань Хаоцинь/Барбора Крейчикова (Китайский Тайбэй/Чехия)

R64 | Томаш Махач/Якуб Меншик (Чехия) – Педро Мартинес/Жауме Мунар (Испания)

R64 | Давид Гоффен/Александр Мюллер (Бельгия/Франция) – Николас Баррьентос/Ритвик Боллипалли (Колумбия/Индия)

R64 | Надежда Киченок/Юлия Стародубцева (Украина) – Екатерина Александрова/Чжан Шуай (-/Китай, 14)

Корт №9 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Ариэль Беар /Йоран Флиген (Уругвай/Бельгия) – Симоне Болелли/ Андреа Вавассори (Италия, 7)

R64 | Анна Блинкова/ Юань Юэ (-/Китай) – Николь Меликар-Мартинес/ Людмила Самсонова (США/-, 15)

R64 | Якоб Шнайттер/Марк Вальнер (Германия) – Себастьян Баэс/ Франсиско Комесанья (Аргентина)

R64 | Шуко Аояма/Эна Шибахара (Япония) – Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США)

Корт №10 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) – Анастасия Севастова/Янина Викмайер (Латвия/Бельгия)

R64 | Тео Аррибаж/Патрик Трхак (Франция/США) – Кантен Алис/Николя Маю (Франция)

R64 | Александар Ковачевич/Лёрнер Тьен (США) – Шрирамбаладж Нараянасвами/Мигель-Анхель Рейес-Варела (Индия/Мексика)

Корт №11 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Кимберли Биррелл/Майя Джойнт (Австралия) – Ульрикке Эйкери/Макото Ниномия (Норвегия/Япония)

R64 | Ирина Хромачёва/Фанни Штоллар (-/Венгрия, 13) – Александра Крунич/Сюзан Ламенс (Сербия/Нидерланды)

R64 | Томас Мартин Этчеверри/Камило Уго Карабелли (Аргентина) – Хендрик Йебенс/Альбано Оливетти (Германия/Франция)

R64 | Ринки Хиджиката/Давид Пел (Австралия/Нидерланды) – Андре Горанссон/Сэм Вербеек (Швеция/Нидерланды, 14)

Корт №14 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Лейла Фернандес (Канада, 29) – Лаура Зигемунд (Германия)

R64 | Кевин Кравиц/Тим Пютц (Германия, 3) – Рохан Бопанна/Сандер Жийе (Индия/Бельгия)

R64 | Ева Лис (Германия) – Линда Носкова (Чехия, 30)

R64 | Камил Майхжак (Польша) – Итан Куинн (США)

Корт №15 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Николас Ярри (Чили, Q) – Лёрнер Тьен (США)

R64 | Брэндон Накашима (США, 29) – Бу Юньчаокэтэ ﻿(Китай) – доигровка со счёта 6:4, 4:6, 7:6(1)

R64 | Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 21) – Далма Галфи (Венгрия)

R64 | Джордан Томпсон (Австралия) – Бенжамен Бонзи (Франция)

R64 | Хейли Баптист/Кэти Макнелли (США) – Беатрис Хаддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия, 11)

Корт №16 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Адриан Маннарино (Франция, Q) – Валентен Ройер (Франция, Q)

R64 | Маккартни Кесслер/Клара Таусон (США/Дания) – Гэрриет Дарт/Майя Люмсден (Великобритания)

R64 | Эшлин Крюгер (США, 31) – Анастасия Павлюченкова (-)

R64 | Кэролайн Доулхайд/София Кенин (США, 16) – Бибиане Схоофс/Даяна Ястремская (Нидерланды/Украина)

Корт №17 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R64 | Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия, 1) – Роберто Карбальес-Баэна/Ласло Джере (Испания/Сербия)

R64 | Кристина Букша (Испания) – Донна Векич (Хорватия, 22)

R64 | Элизе Мертенс (Бельгия, 24) – Энн Ли (США)

R64 | Кристиан Гарин (Чили, LL) – Артур Риндеркнех (Франция)



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