Действующие чемпионы Бундеслиги хотят подписать универсального защитника Челси

Действующие чемпионы Бундеслиги хотят подписать универсального защитника лондонского "Челси".

По информации от журналиста Николо Скиры, мюнхенская "Бавария" начала переговоры с "синими" относительно возможного трансфера Ренату Вейги, который уже выразил свою готовность присоединиться к немецкому клубу.

Напомним, что "Челси" подписал 21-летнего португальца летом 2024 года из "Базеля" за 14 млн евро. За этот период Вейга успел провести 18 матчей за лондонский клуб во всех турнирах, отметившись двумя голами и одним ассистом.

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Во второй части прошлого сезона Ренату Вейга выступал на правах аренды за "Ювентус", проведя 15 матчей за клуб.

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