Billie Jean King Cup Finals. Италия в драматическом противостоянии обыграла хозяек турнира и вышла в полуфинал

Сборная Италии начала защиту трофея в женском командном турнире



Финал • Шэньчжэнь, Китай • 16-21 сентября • хард (зал)

ИТАЛИЯ 2-0 КИТАЙ

Элизабетта Коччаретто – Юань Юэ 4:6, 7:5, 7:5

Жасмин Паолини – Ван Синьюй 4:6, 7:6(4), 6:4

Элизабетта Коччаретто во втором и третьем сетах уступала со счетом 2:5, после чего выиграла пять геймов подряд. Для итальянской теннисистки это был десятый матч за сборную, в котором она одержала шестую победу и при этом прервала серию из четырех поражений.

Жасмин Паолини во втором сете отыгралась со счета 5:3 в пользу соперницы, а в решающем она проигрывала 4:2. Итальянка сыграла 17-й одиночный матч в Кубке Билли Джин Кинг и одержала 9-ю победу.

Следующие соперницы сборной Италии, которая третий сезон подряд сыграет в полуфинале, определятся в среду в противостоянии между Украиной и Испанией.

Фото: Getty Images.

