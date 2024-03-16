Боттас ответил на вопросы, не связанные с гонками

Валттери Боттас ответил на четыре вопроса, присланных болельщиками, и среди них не было ни одного, посвящённого нынешней, довольно неприятной ситуации, в которой команда Sauber оказалась в начале сезона. Нет сомнений, что вопросы о весьма неважных результатах были, однако либо самому финну не хотелось на них отвечать, либо их сразу отфильтровала пресс-служба швейцарской команды.

Но на четыре оставшихся вопроса Валттери постарался ответить.

Первый из них, заданный неким болельщиком, чьё имя осталось за кадром, был таким: «Моя жена смотрела квалификацию одного из этапов Формулы 1 даже в ходе нашей свадебной церемонии. Я ей сказал, что это неправильно, но она со мной не согласилась. Пожалуйста, рассудите нас: кто прав в этом споре?»

Валттери Боттас: Я намерен разрешить ваши противоречия, сказав, что это действительно нормально. Почему бы и нет? Просто самые важные вещи всегда должны быть на первом месте.

Второй вопрос тоже касался сферы личных отношений. Болельщик сформулировал его так: «Три года назад я расстался с девушкой. Вы мудрый человек, посоветуйте, как залечить эту рану?»

Валттери Боттас: (смеётся) Чтобы залечить ваши раны, всегда нужно время. При этом психологически вы должны быть нацелены на будущее, ведь когда закрывается одна дверь, открывается другая.

Третий вопрос касался научной сферы, и тут Валттери честно сознался, что это, пожалуй, не его компетенция. А вопрос был таким: «Я вдруг обнаружил, что при написании диссертации, которую надо защищать уже через неделю, допустил очень серьёзную ошибку. Можете помочь?»

Валттери Боттас: Возможно, вам и нужна помощь, но вы обратились не по адресу, ведь я не так уж хорошо учился в школе. И всё-таки постарайтесь смотреть на вещи шире, найти какие-то новые идеи, после чего беритесь за работу и сделайте её!

И только последний вопрос казался спортивной темы, да и то косвенно: «Я увлекаюсь велоспортом, но мне не нравятся форма, пошитая из синтетического полиуретанового полотна Lycra. Что делать?»

Валттери Боттас: Надо бы изменить своё отношение к такой форме, постараться с ней подружиться.

Боттас действительно регулярно проводит многочасовые велотренировки и постоянно использует такую униформу поэтому знает, о чём говорит.

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