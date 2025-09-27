Формула 2: Кин Шидлс останется в AIX Racing в 2026 году

Команда AIX Racing, выступающая в Формуле 2 под флагом Объединённых Арабских Эмиратов, объявила о продлении ещё на один сезон контракта с британским гонщиком Кином Шидлсом.

Он дебютировал в этой серии в 2025 году и особого впечатления не произвёл, в отличие от Джошуа Дюрксена, своего парагвайского напарника, начавшего сезон с победы в Альберт-парке. Но команде виднее, у неё могут быть какие-то свои соображения. Лучшим результатом Кина остаётся 11-е место в воскресной гонке в Имоле, очков он пока не заработал вообще и занимает последнее, 22-е место в молодёжном чемпионате.

Кин Шилдс: «Я рад продолжить сотрудничество с командой AIX Racing и остаюсь в Формуле 2 ещё на один сезон. В этом году у меня были сложности, но я получил немало уроков и чувствую, что готов вернуться, став сильнее.

Вместе с командой мы приобретаем опыт, и я уверен, что мы сможем сделать большой шаг вперёд и бороться за результаты, которых хотим добиться».

