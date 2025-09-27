Пекин. Синнер не без проблем обыграл “квалифаера”, де Минор встретится с Меншиком в 1/4 финала

На турнире ATP 500 в Китае известны первые четвертьфиналисты



Пекин, Китай • 24-30 сентября • хард • $4,194,080

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Янник Синнер (Италия, 1) – Теренс Атман (Франция, Q) 6:4, 5:7, 6:0

Фабиан Марожан (Венгрия) – Александр Мюллер (Франция) 6:3, 7:6(5)

Алекс де Минор (Австралия, 3) – Артур Риндеркнех (Франция, LL) 6:3, 3:6, 7:6(2)

Якуб Меншик (Чехия, 7) – Артур Казо (Франция) 6:3, 2:6, 6:4

Янник Синнер стал вторым игроком с начала 2020 года, который выиграл 200 матчей на хардовых турнирах, после Даниила Медведева (208). Итальянец третий сезон подряд вышел в 1/4 финала в Пекине и сыграет против Фабиана Марожана, которого обыграл в прошлом сезоне на траве в Галле.

Алекс де Минор выиграл пятый матч подряд и дальше встретится с Якубом Меншиком, которого уже дважды побеждал в этом сезоне: на турнире в Роттердаме и на предыдущей неделе в Кубке Лейвера.

Фото: Getty Images.

