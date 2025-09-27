АПЛ. Ноттингем Форест – Сандерленд 0:1. Лесники не смогли прервать свою безвыигрышную серию

"Ноттингем Форест" активно начал матч, сразу пытаясь захватить центр поля. Именно через левый фланг, где действовал Александр Зинченко, хозяева строили большинство атак. Украинец не только поддерживал атаки, но и фактически выполнял роль плеймейкера из глубины – несколько раз его передачи рассекали оборону "Сандерленда". Самый опасный момент на старте создался именно после его подачи: Вуд пробил головой, но мяч пролетел рядом со стойкой.

Несмотря на преимущество во владении, "Форест" не имел достаточно остроты в завершении. Гиббб-Уайт и Хадсон-Одой часто комбинировали на подступах к штрафной, однако финальный пас терялся, или же гости вовремя накрывали. Зато "Сандерленд" постепенно оправился и начал смелее отвечать. Ригг и Ле Фе пытались быстро убегать в контратаки, заставляя оборону хозяев работать под давлением.

Ключевой момент тайма наступил на 38-й минуте. После стандарта Джака подал мяч в штрафную площадь, а Альдерете выиграл воздух и точным ударом головой открыл счет – 0:1. Трибуны "Сити Граунд" замерли, ведь все ждали сигнала VAR, и в конце концов арбитр подтвердил взятие ворот. "Сандерленд" отпраздновал гол так, будто получил трофей, ведь это был не только шанс на сенсацию, но и первый выездной гол в Премьер-лиге после возвращения клуба.

До перерыва "лесники" пытались отыграться. Зинченко дважды пробивал со средней дистанции – один раз мяч остановил кипер, еще один полетел выше ворот. Лучшая возможность возникла в компенсированное время: Ндойе бил в касание после скидки Вуда, но защитники заблокировали удар. Под свист трибун команды ушли в раздевалки, и теперь "Ноттингему" нужно было искать способ ответить после перерыва.

Английская Премьер-лига. 6-й тур.

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

Ноттингем Форест – Сандерленд 0:1

Голы: Альдерете (38)

"Ноттингем": Селс – Уильямс, Миленкович, Морату, Зинченко – Домингес, Андерсон – Баква, Макети(Игор Жезус, 60), Ндойе(Хадсон-Одой, 60) – Вуд

"Сандерленд": Руфс – Хьюм, Мукиеле, Альдерете, Масуаку(Геертрейда, 59) – Ригг(Траоре, 59), Джака, Садики – Тальби, Исидор, Ле Фе

Предупреждения: Садики (9), Масуаку (31), Домингес (36), Миленкович (38), Уильямс (49)

www.ua-football.com