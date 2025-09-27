Тренер категорически против боя Кроуфорда против этого боксера

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Тренер Теренса Кроуфорда Брайан Макинтайр назвал боксера, с которым боксер не должен драться ни при каких условиях.

«Теренс – свободен в своих решениях. Он может выбирать любое направление для своей карьеры, и это полностью зависит от него. Я не могу диктовать ему, что делать. Однако я абсолютно не хочу видеть его в бою против Юбенка-младшего. Это поединок, который, по моему мнению, не имеет смысла, и я не хотел бы, чтобы он состоялся», — подчеркнул Макинтайр.

В ночь на 14 сентября на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) состоялся масштабный вечер бокса, главным событием которого стал бой за звание абсолютного чемпиона мира.

На ринге встретились представители второго среднего веса (до 76,2 кг) – обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBF из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО). Представитель США одолел соперника по итогам 12 раундов напряженного противостояния, отобрал у мексиканца титулы чемпиона мира и стал первым боксером, который завоевал звание абсолюта в трех дивизионах.

sport.ua