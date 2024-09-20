Владислав СИРЕНКО: «Поединок Дюбуа – Джошуа должен завершиться досрочно»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа (справа)

В субботу, 21 сентября, в Лондоне состоится чемпионский поединок в супертяжелой весовой категории. Чемпион мира британец Дюбуа впервые будет защищать титул против Энтони Джошуа, которого почти все эксперты считают фаворитом противостояния.

Накануне поединка корреспондент Sport.ua Александр Левченко пообщался с украинским боксером супертяжелой весовой категории Владиславом Сиренко.

– Кто для вас является фаворитом поединка?

– Для меня большим фаворитом является Джошуа. Это мнение у меня сложилось после последних поединков боксеров. Дюбуа много принимал ударов от Хрговича и уверен, что если он так же начнет принимать удары Джошуа, то бой завершится досрочно.

– Многие эксперты считают, что если у Дюбуа пройдет один из его мощных ударов, Джошуа может не выдержать и упадет. Согласны?

– Имеет ли Дюбуа шанс на нокаут? Я точно знаю мощь ударов Дюбуа, и могу сказать, что шанс он будет иметь всегда. Он это доказывал во многих предыдущих поединках. Также надо отметить, Дюбуа, как по мне, имеет лучшую физическую подготовку для второй половины поединка. Другими словами, если он выдержит стартовый натиск Джошуа, то его шансы возрастут.

– Бой может пройти всю дистанцию? Стоит ли ожидать нокаут?

– Я склоняюсь к тому, что бой завершится досрочно, так как мы увидим двух нокаутеров в ринге.

– В случае поражения, кто из боксеров больше теряет в плане репутации?

– Думаю, Джошуа, потому что он имеет большее имя в мировом спорте. Но если бы не завершился этот поединок – это мегабой, который подарит много захватывающих эмоций для фанов бокса.

Ранее мнением о поединке Даниель Дюбуа – Энтони Джошуа поделился украинский боксер Александр Грыцив.

sport.ua