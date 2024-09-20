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Футбол

Тренер «Вашингтона» может перевести Овечкина на правый фланг нападения

Тренер «Вашингтона» может перевести Овечкина на правый фланг нападения

Александр Овечкин. Фото Getty Images

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассмотрит вариант с переводом форварда Александра Овечкина на правый фланг.

«Мы уже говорили об этом. Посмотрим, как это будет работать в тренировочном лагере. Рассмотрим несколько разных вариантов», — цитирует Карбери RMNB.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В минувшем сезоне 39-летний нападающий в регулярном чемпионате НХЛ провел 79 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.

Всего на счету россиянина за карьеру в НХЛ 853 гола, он идет на втором месте в списке лучших снайперов лиги всех времен. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 41 гол.

16 сентября сообщалось, что Овечкин досрочно завершил тренировку, почувствовав дискомфорт. 17 сентября хоккеист вернулся к тренировкам с клубом.

Сезон-2024/25 в НХЛ стартует 4 октября. «Вашингтон» проведет первый матч регулярного чемпионата дома с «Нью-Джерси» 13 октября.

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