В Pirelli довольны итогами первых тестов резины 2026 года

На этой неделе специалисты Pirelli вместе с командой Aston Martin провели первые тесты опытных образцов резины 2026 года, когда Формула 1 перейдёт на машины нового поколения.

На них будут использоваться шины несколько меньших размеров, и их прототипы испытывались в Барселоне на машине образца 2022 года, пилотировал которую Фелипе Другович, тест-пилот и резервный гонщик Aston Martin.

На сегодняшней пресс-конференции в Сингапуре Марио Изола, руководитель Pirelli Motorsport, поделился некоторыми выводами.

Марио Изола: «Понятно, что, поскольку это были самые первые тесты, то нашей основной задачей было проверить корреляцию между нашими расчётными данными, полученными на симуляторе, и работой резины на машине Aston Martin.

Мы понимаем, что её нельзя считать репрезентативной, поскольку машины 2026 года будут совсем другими, но я полагаю, что мы неплохо поработали. Aston Martin стала первой командой, участвовавшей в тестах такой резины, и мы собрали ценную информацию. В том числе она нам пригодиться для дальнейшей работы с новыми шинами.

Прежде всего надо было понять, как они влияют на механический и аэродинамический баланс шасси, в том числе поэтому мы решили всё время ездить с открытой системой DRS, чтобы компенсировать нагрузку на переднюю и заднюю часть машины. Разумеется, по ходу испытаний мы вносили некоторые коррективы в настройки, корректировали баланс, но можем сказать, что шины новых размеров работают хорошо.

Мы не зафиксировали никаких проблем, например, не было сложностей из-за гранулирования, которые могли сказаться на ходе испытаний. Мы довольны их итогами и теперь будем готовиться к двум следующим тестам, на которых мы будем работать сначала с McLaren, а затем ближе к концу года с Alpine, и это уже будут тесты дождевой резины.

Кроме того, мы заканчиваем составление плана тестов на 2025 год в сотрудничестве со всеми командами, которые готовы разработать для нас переходные версии шасси.

Если говорить о резине для следующего сезона, то к 1 сентября все составы прошли омологацию, как того требует регламент, и теперь мы занимаемся внесением последних корректив. Возможно, в Муджелло мы проведём тесты новой резины Hard, а потом продолжим работу в Мехико, где по ходу гоночного уик-энда планируем привлечь все команды к испытаниям мягких шин».

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