Хельмут Марко: Цунода должен прибавить ещё больше

Перед Гран При Австралии Хельмут Марко говорил, что Даниэлю Риккардо и Юки Цуноде не хватает скорости на дистанции гонки. В Мельбурне Юки заработал первые в сезоне очки, но по словам консультанта Red Bull по автоспорту этого недостаточно, чтобы претендовать на место в Red Bull Racing.

Хельмут Марко: «На каждом круге Юки был конкурентоспособен и не допустил ни одной ошибки. Он сохранял спокойствие.

Как мы уже говорили, решение о составе на следующий год отложено до лета. Но Цунода должен прибавить ещё больше, прежде чем можно будет рассматривать его кандидатуру».

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