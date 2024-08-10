Боттас: Я занимаюсь тем, что мне по-настоящему нравится

Мы рассказывали, что Валттери Боттас проводит летний отпуск в своём доме, расположенном за Северным Полярным кругом в финском местечке Кильписъярви. В интервью Crash.net финский гонщик Sauber рассказал о том, каким ему представляется идеальный день на отдыхе.

Валттери Боттас: «Подольше поспать. Обычно я просыпаюсь не раньше 9.30-10 утра. На завтрак у меня чашка хорошего кофе, яйцо и тост с авокадо, после чего я сажусь на велосипед и еду кататься. Такие поездки доставляют мне удовольствие, а вечером наступает время сауны и вкусного ужина. Хотя могу иногда могу обойтись и гамбургером, который сооружу сам, жареной картошкой или пиццей…

Когда я перешёл из Mercedes в команду из Хинвила, я сразу почувствовал себя более комфортно, и мне стало веселее жить. Я действительно понял, что не ко всему в жизни надо относиться так уж серьёзно. Тогда и моя уверенность в себе повысилась, и вообще я стал чаще смеяться».

С каждым годом растёт активность Валттери в социальных сетях, он часто делится с болельщиками забавными фотографиями, и судя по реакции публики, многим это нравится.

«Я сам веду свои страницы в социальных сетях, и обычно, если со мной происходит что-то забавное, стараюсь об этом рассказывать, даже если это какие-то обычные глупости, – продолжил финн. – Хотя, разумеется, какие-то публикации подготовлены теми или иными компаниями. Например, когда мы снимали рекламу Uber, сценарий придумали их люди. Когда меня спросили, готов ли я сниматься в таком ролике, я с радостью согласился. И получилось смешно!

Я далеко не всегда заранее составляю свои планы. Обычно какие-то вещи происходят со мной просто сами по себе, в том числе и поэтому получается интересно».

У Валттери весьма разнообразные деловые интересы: ему принадлежит доля в 20% компании Kahiwa, которая держит кофейню в финском городе Лахти, а также он выпускает под собственными брендами джин Oath и австралийское вино Ihana.

«Мне интересно этим заниматься, – прокомментировал Боттас. – Какие-то проекты развиваются медленнее, какие-то – быстрее. Но в основном я увлечённо занимаюсь тем, что мне по-настоящему нравится, и вовсе не хочу терять вложенные деньги.

В идеале в будущем нам удастся что-то заработать, но на первом месте всё-таки страстное увлечение. Именно оно в основе моего интереса. И когда моя карьера в гонках завершится, у меня уже будут заложены неплохие основы. Настанет день, когда мои проекты начнут приносить прибыль.

Разумеется, заниматься ими по ходу сезона сложнее, но есть люди, которые мне помогают, поэтому я могу сам выбирать время, когда чувствую, что пора уделить внимание каким-то другим делам.

Я совершенно точно знаю, что когда моя карьера в автоспорте завершится, у меня не будет ощущения пустоты. Мне будет чем заняться, но дело даже не в этом. Мне просто хочется заниматься именно такими проектами. Как и в случае с любым видом спорта, вы хотите заранее позаботиться о том, что будете делать, когда карьера завершится. Впрочем, моя карьера пока продолжается».

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