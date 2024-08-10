Богачук будет биться за титул. Сергей – аутсайдер, но не все потеряно

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В ночь на 11 августа в Лас-Вегасе состоится поединок между украинцем Сергеем Богачуком (24-1, 23 КО) и американцем Вирджилом Ортисом (21-0, 21 КО). На кону будет стоять пояс временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе (до 69,85 кг).

Сергей здесь аутсайдер, на него, в основном, не ставят и не верят. Но однозначно списывать украинца со счетов рано.

Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил Ортис

С таким бойцом, как Ортис, Богачук, еще не встречался. Но сам Сергей настроен положительно

Сергей Богачук получил второго по-настоящему громкого оппонента в карьере и снова сразится в США. Но в прошлый раз он должен был встретиться вообще с другим бойцом и на кону должен был стоять несколько иной титул.

Дело в том, что весной 2024 года Сергей Богачук должен встретиться с Себастьяном Фундорой в титульном поединке. На кону должен был стоять пояс чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.

Бой планировался интересный. Фундора – высокий американский мексиканец, имеющий выдержку и тяжелый удар. А Сергей с ним раньше спарринговал и высоко оценивал его навыки. Однако со временем все изменилось.

Они должны были боксировать в андеркарде австралийского боксера Тима Цзю, который неожиданно остался без соперника. И организаторы не придумали ничего лучше, чем поставить против Цзю Фундору, а Богачуку – найти другого оппонента.

В целом, это не проблема. Новым оппонентом стал Брайан Мендоса, и это хороший вариант. Сам Богачук отмечал, что рад поединку против Брайана, ведь он удобнее по габаритам, а стилистически украинец знает, как биться с такими соперниками. Однако не все так просто.

Худшим здесь стало то, что у Богачука по факту отобрали чемпионский пояс. Вместо того, чтобы сразиться за титул чемпиона мира WBC, Богачук провел бой за статус временного чемпиона WBC. А полноценный пояс ушел к Фундоре и Цзю, как и пояс WBO, которым тогда владел Тим.

В результате многое изменилось. Богачук победил и наконец стал чемпионом, пусть и временным. Фундора тоже победил. В бою с Цзю он получил сломанный нос и два чемпионских пояса, став объединенным чемпионом. А Цзю – сложное рассечение на голове, которое мешало ему драться, и первое поражение в карьере. Было еще третье действующее лицо – Теренс Кроуфорд, который должен был перейти в первый средний вес боем против Цзю. А в результате не получил ни Цзю, ни Фундору, потому что Себастьян не мог боксировать до конца года из-за травмы.

Вместе с ними к титульному поединку шел и Вирджил Ортис. Американец давно добирается до титульного шанса, но постоянно что-то мешает. Два года назад Ортис выбыл из претендентов на пояс в полусреднем весе из-за невозможности сделать рамки категории без того, чтобы не потерять сознание.

Подлечившись, Ортис вернулся, но теперь уже боями в новой весовой категории. Первая средняя более комфортна для молодого американца и в ней он может продолжать свой путь к титулу через сплошные нокауты. Здесь Вирджил нокаутировал уже двух оппонентов и оба были побиты в первом раунде.

Впоследствии Ортис должен был получить бой против Цзю. Они встретились в андеркарде противостояния Теренса Кроуфорда и Исраила Мадримова. И это были не просто слухи – боксеры находились на афише. Но потом их заменила пара Джаред Андерсон – Мартин Баколе.

Впоследствии, уже после турнира, который состоялся 3 августа, Турки Аль аш-Шейх, его организатор, заявил, что у него странные отношения с командой Тима Цзю. Возможно, это была одна из причин, почему бой перенесся.

Как бы то ни было, бой Ортиса перенесли, а затем сделали почти титульным – встреча с Богачуком максимально приблизит Вирджила к полноценному чемпионскому титулу WBC.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук и Вирджил Ортис

Кто фаворит?

Букмекеры считают, что Вирджил Ортис имеет больше шансов на победу. На победу американца можно поставить за 1.35. На победу украинского чемпиона Сергея Богачука можно поставить за 3.15.

И это ясно. Потому что все будет против Богачука. Начать следует с того, что Ортис – хороший боксер. Он очень и очень крепкий, имеет действительно тяжелый удар и очень четко работает по туловищу. Болезненные удары отправляют соперников в нокауты, делали это не раз и сделают еще много раз.

Но это не всё. Шоу организует промоутер Ортиса Оскар Де Ла Хойя и его Golden Boy Promotions. Бывает всякое и в профи-боксе – и справедливые решения, и не очень. Но ждать, что в равном бою будут отдавать бой Богачуку, вряд ли стоит.

И еще одно – на Ортиса уже положил глаз Турки Аль-Аш-Шейх. Он хочет сделать бой Вирджила против Кроуфорда в новом весе. Об этом саудит заявил несколько раз, поэтому намерения серьезные. Похоже, даже Канело был отвергнут, а этот бой – нет.

А может ли Богачук перебоксировать Ортиса? Здесь можно быть уверенным, что шансы есть, и ответ – да.

Сергей и Вирджил уже встречались – правда, на спаррингах. Богачук знает, какой его оппонент его ждет, и разумно подходит к подготовке.

А еще, Ортис не непобедим. До этого он бил классных соперников. Эгидиус Каваляускас, Морис Хукер. Все эти люди были крепкими, большими ребятами. Но Вирджил их сломал. Это возможно и с украинцем, конечно. Но не факт, что будет именно так. Ведь американец пропускает, а в разменах получает изрядно. Пусть украинец не валит своих соперников одним ударом, кто сказал, что его удара будет недостаточно, чтобы Ортису было слишком больно?

Так что большим боксерским дядям стоит приберечь свои планы на будущее. Все может еще сильно измениться.

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