Фьюри назвал двух боксеров, которые станут королями хевиейта после Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которые будут доминировать в супертяжелом весе после ухода Александра Усика. «Цыганский король» выделил непобежденного Мозеса Итауму и американца Джареда Андерсона.

«Думаю, что будущим хевивейта станет Мозес Итаума и Джаред Андерсон, если он сможет вернуться к форме, которая у него была раньше», – отметил Тайсон.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 11 боев, 9 из которых закончил досрочно

sport.ua