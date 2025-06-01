Элина Свитолина – после выхода в четвертьфинал Ролан Гаррос: “Стараюсь побеждать, чтобы украинский флаг развевался ради моей страны”

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал Ролан Гаррос рассказала о своей мотивации, украинском духе и миссии своего благотворительного фонда



– Когда вы дошли до четвертьфинала в Мельбурне в этом году, вы сказали зрителям, что ваш боевой дух – это украинский дух. Сегодня его снова было много. Насколько эти моменты важны, чтобы дать немного света вашим людям дома?

– Да, для меня лично это очень важно. Последние несколько месяцев были очень, очень тяжелыми для украинцев, как и последние недели, которые были ужасными. Это то, с чем все украинцы сталкиваются ежедневно – с плохими новостями. Поэтому, когда я на корте, я полностью сосредотачиваюсь на своей работе, на теннисе, стараюсь побеждать, чтобы украинский флаг развевался ради моей страны. Это то, что мотивирует меня продолжать бороться, давить, играть в теннис в целом. Это мое ежедневное состояние, оно тяжелое, но при этом дает мне огромную мотивацию.

– Извините за нетеннисный вопрос. Эта война продолжается и продолжается, и в моей стране, в Америке, некоторые люди говорят: «Да, Россия не права, но и Украина тоже». Как лидер, что бы вы хотели сказать нам, в Америке и на Западе, об этой войне?

– Конечно, если мы говорим о правительствах стран, то во многих государствах принимаются разные решения. Не имеет значения о какой стране идет речь. Они делают некоторые вещи, которые, по нашему мнению, являются хорошими, а некоторые – плохими. И это будет касаться всех людей. Но для меня сейчас самое главное, на чем я хочу сосредоточиться, – это на невинных людях, которые страдают в Украине, особенно на детях.

Война длится три года. Дети – это наше будущее, и мы должны заботиться о них. Через свой фонд я стараюсь дать им возможность продолжать заниматься спортом, мечтать, тренироваться, иметь хотя бы один-два часа в день, когда они могут просто наслаждаться спортом, хотя бы на мгновение отвлечься и быть просто детьми. Не детьми в войне, а такими же детьми, как в США или здесь, во Франции, детьми, которые просто могут наслаждаться игрой. Я делаю все возможное, чтобы собрать средства для моего фонда и создать для них больше возможностей.

– Сколько денег вы собрали через свой фонд?

– Более миллиона долларов за эти три года.

btu.org.ua