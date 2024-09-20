Чэнду. Ярри одержал первую победу за четыре месяца и вышел в четвертьфинал

Результаты матчей пятницы на турнире ATP 250 в Китае

Чэнду, Китай • 18-24 сентября • хард • $1,269,245

Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Николас Ярри (Чили, 3) – Лукаш Клейн (Словакия) 7:6(2), 3:6, 6:4

Алибек Качмазов (-, Q) – Таро Даниэль (Япония) 7:6(1), 6:1

Янник Ганфманн (Германия) – Джованни Мпетши Перрикар (Франция, 7) 6:4, 3:6, 6:3

Педро Мартинес (Испания, 4) – Александар Вукич (Австралия) 6:3, 6:4

Николас Ярри прервал серию поражений и впервые за четыре месяца смог одержать победу. В мае чилийский теннисист дошёл до финала на “Мастерсе” в Риме и после этого турнира проиграл ещё шесть матчей подряд.

Янник Ганфманн и Педро Мартинес сыграют друг против друга четвёртый раз. Предыдущие три встречи между игроками проходили на грунтовых турнирах, и в двух из них сильнее был представитель Германии.

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