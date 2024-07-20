Бостад. Боржеш свой дебютный финал в Туре проведёт против Надаля

Нуну Боржеш сыграет в финальном матче на турнире ATP 250 в Швеции

Бостад, Швеция • 15-21 июля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Нуну Боржеш (Португалия, 7) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) 6:3, 6:4

Португальский теннисист сравнял счёт в очных встречах с Тиранте, которому проиграл в предыдущем сезоне на травяном “челленджере” в Илкли.

Боржеш впервые сыграет в финале турнира ATP. Ранее его лучшим результатом был четвертьфинал в этом году на турнирах в Лос-Кабос (хард) и Эшториле (грунт).

Завтра в решающем матче португалец встретится с Рафаэлем Надалем. Для игроков это будет первое противостояние.

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