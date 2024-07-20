Ф2: Ричард Ферсхор выиграл спринт на Хунгароринге

В субботу над Хунгарорингом висела пелена облаков, поэтому было не так жарко, и температура асфальта трассы вообще намного ниже, чем вчера. Следовательно, условия заметно изменились по сравнению с тренировкой и квалификацией Формулы 2, и гонщикам предстояло к ним адаптироваться.
Поскольку в молодёжных сериях применяется частично реверсивный порядок старта, с поула в спринте стартовал Ричард Ферсхор, гонщик Trident, показавший в квалификации 10-е время. Рядом с ним из первого ряда гонку начинал Куш Майни, у которого не намного меньше опыта в Ф2, однако ещё интереснее было пронаблюдать за тем, как будут действовать на старте Зейн Мэлони, занимающий 3-ю строчку личного зачёта, и Кими Антонелли, о котором в последнее время так много говорят.
17-летнего итальянца, протеже Mercedes, считают одним из самых ярких талантов нового поколения гонщиков, но в своём дебютном сезоне он этих авансов пока не оправдывает: на его счету лишь одна победа, и в чемпионате он пока на 8-м месте. Разумеется, Кими очень хочется улучшить свои показатели, поэтому перед стартом сегодняшней гонки у него был боевой настрой.
Сюрпризы начались ещё до старта, поскольку Мэлони просто не смог тронуться с места на прогревочный круг – похоже, произошёл сбой в работе сцепления, так что машину Зейна оттолкали на пит-лейн, откуда он и стартовал.
Ферхсор уверенно тронулся с места, но Антонелли уже в первых поворотах красиво обошёл Майни и уже нацелился на лидера гонки. На этой стадии гонки у Кими было некоторое преимущество, поскольку он стартовал на мягкой резине, тогда как на Dallara голландца стояли шины Hard. На 3-м круге Кими пошёл в атаку, но Ричард отбился, однако итальянец продолжал держаться всего в трёх десятых позади его машины.
По радио он пожаловался команде, что Ферсхор сместился в зоне торможения, что запрещено правилами.
На следующем круге Антонелли довёл дело до конца и отобрал у гонщика Trident первую позицию за счёт обгона на прямой с использованием DRS, после чего постарался создать отрыв. Это было важно, поскольку мягкие шины начнут терять эффективность раньше, чем Hard, и удержать лидерство будет непросто.
Уже через пару кругов преимущество Кими превысило две секунды, тем более что Ферсхора уже догонял Майни, и надо было позаботиться об обороне от упорного индийца, гонщика Академии Alpine, чьей карьерой занимается Мика Хаккинен.
На 7-м круге Энцо Фиттипальди провёл смелый манёвр, опередил Габриэля Бортолето и вышел на 6-ю позицию. Но до Денниса Хаугера, замыкавшего первую пятёрку, было ещё примерно полторы секунды.
В это время стал известен вердикт стюардов, не усмотревших в действиях Ферсхора нарушений правил, когда он отражал атаки Антонелли.
На 11-м круге Хаугер и Виктор Мартен затеяли интересную дуэль за 4-ю позицию. Деннис активно прессинговал соперника, использовал любую возможность для атаки, но француз держался, хотя временами казалось, что Хаугер уже вышел вперёд, но в последний момент Мартену удавалось прибавить и в очередной поворот войти по более благоприятной траектории.
К 13-му кругу преимущество Антонелли сократилось всего до одной секунды. С одной стороны, это могло объясняться тем, что ему надо было беречь ресурс резины, с другой, было похоже, что мягкие шины уже начинали сдавать.
За 15 кругов до финиша Ферсхор смог подобраться к лидеру меньше чем на секунду, и голландец немедленно ринулся в атаку. Первую попытку Кими пресёк, но было видно, что ему это далось непросто.
На 16-м круге Ричард вновь атаковал лидера, и на этот раз Антонелли даже заблокировал тормоза, что, конечно, сказалось на состоянии шин, но продолжал ехать впереди.
Но ещё через круг Ферсхор всё-таки вышел вперёд в конце старт-финишной вперёд. Кими защищался, но очень сильно заблокировал колёса, окончательно испортив резину. Ему не удалось удержаться на трассе, и пока он выбирался с обочины, мимо проехал ещё и Куш Майни. А вскоре итальянца опередили Мартен, Фитттипальди и Хаугер – стало понятно, что без пит-стопа не обойтись.
Поэтому Антонелли поехал в боксы, что положило конец его надеждам на хороший результат. Напомним, что пит-стопы в спринте не обязательны, но иногда так складываются обстоятельства, что гонщики просто вынуждены менять резину. Впрочем, он был не единственным, кому пришлось ехать за следующим комплектом шин: в боксы также отправился Бортолето.
На 21-м круге Айзек Хаджар, лидер личного зачёта, стартовавший восьмым, уже добрался до первой пятёрки, опередив Хаугера, а на следующем круге обогнал и Фиттипальди. Причём сделал это красиво, по внешнему радиусу.
Ситуацией попытался воспользоваться Деннис и тоже атаковал бразильца, но Энцо удержал позицию. Впрочем, ещё через круг норвежец сломил его сопротивление и вышел вперёд, тогда как носитель знаменитой гоночной фамилии заблокировал тормоза и выехал за пределы трассы. Но это, к сожалению, не прошло даром: передняя левая шина оказалась проколота, и он медленно вернулся в боксы.
Тем временем Пол Арон, занимающий 2-ю строчку личного зачёта и стартовавший 10-м, уже ехал седьмым. Ему удалось опередить Тэйлора Барнарнда, и это было важно, ведь по итогам спринта очки получает только первая восьмёрка.
Но не менее интересные события происходили и позади неё. За 9-ю позицию шёл спор между тремя гонщиками: между Хуаном-Мануэлем Корреа, Джейком Кроуфордом и Оливером Берманом. Они входили в повороты буквально одновременно, их машины выстроились в ряд, хотя было понятно, что, например, в 3-м повороте для всех трёх места просто нет. Поэтому все трое оказались за пределами трассы, но им повезло, все вернулись на трассу без проблем. Правда, меньше повезло Берману – в этой тройке он оказался последним, т.е. 11-м.
Впрочем, и Корреа не удалось заработать очки, потому что гонка закончилась. Как мы и прогнозировали накануне, Ричард Ферсхор не упустил свой шанс, уверенно провёл сегодняшнюю гонку и одержал первую в сезоне победу. Формально для него это ещё и первый подиум в 2024 году, поэтому понятна его радость, и радость команды Trident. Стоит напомнить, что на трассе он уже один раз одержал победу, и было это в начале сезона в Джидде, однако затем её лишился, поскольку был дисквалифицирован.
Куш Майни финишировал вторым, третье место занял Виктор Мартен, которому в этом году тоже как-то не везёт, но сегодня он поднялся на подиум – это его второй финиш в призовой тройке, а первый был месяц назад в Барселоне.
Поскольку Хаджар финишировал четвёртым, ему удалось на три очка увеличить преимущество в личном зачёте по отношению к Полу Арону, поскольк эстонец занял в спринте 7-место. Разница между ними такая: у француза теперь 138 очков, у его соперника – 121, но в основной гонке уик-энда Пол стартует с поула, поэтому уже завтра расстановка сил может измениться.
Результаты спринта
|Пилот
|Команда
|Время/Разница
|1. Р.Ферсхор
|Trident
|44:27.360
|2. К.Майни
|Invicta Racing
|+1.575
|3. В.Мартен
|ART Grand Prix
|+11.139
|4. А.Хаджар
|Campos Racing
|+16.580
|5. Д.Хаугер
|MP Motorsport
|+26.218
|6. Ф.Колапинто
|MP Motorsport
|+27.736
|7. П.Арон
|Hitech GP
|+34.400
|8. Т.Барнард
|AIX Racing
|+39.026
|9. Х.-М.Корреа
|DAMS
|+42.479
|10. Д.Кроуфорд
|DAMS
|+50.929
|11. О.Берман
|Prema
|+54.188
|12. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|+55.596
|13. Р.Миата
|Rodin Motorsport
|+56.240
|14. З.Мэлони
|Rodin Motorsport
|+56.488
|15. K.Aнтонелли
|Prema
|+56.683
|16. Р.Станек
|Trident
|+56.877
|17. Г.Бортолето
|Invicta Racing
|+57.648
|18. Х.Марти
|Campos Racing
|+59.012
|19. Д.Дюрксен
|AIX Racing
|+1’01.397
|20. З.O’Салливан
|ART Grand Prix
|+1’06.277
|21. А.Кордил
|Hitech GP
|+
|22. Э.Фиттипальди
|Van Amersfoort Racing
|+1 круг