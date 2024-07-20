Ф2: Ричард Ферсхор выиграл спринт на Хунгароринге

В субботу над Хунгарорингом висела пелена облаков, поэтому было не так жарко, и температура асфальта трассы вообще намного ниже, чем вчера. Следовательно, условия заметно изменились по сравнению с тренировкой и квалификацией Формулы 2, и гонщикам предстояло к ним адаптироваться.

Поскольку в молодёжных сериях применяется частично реверсивный порядок старта, с поула в спринте стартовал Ричард Ферсхор, гонщик Trident, показавший в квалификации 10-е время. Рядом с ним из первого ряда гонку начинал Куш Майни, у которого не намного меньше опыта в Ф2, однако ещё интереснее было пронаблюдать за тем, как будут действовать на старте Зейн Мэлони, занимающий 3-ю строчку личного зачёта, и Кими Антонелли, о котором в последнее время так много говорят.

17-летнего итальянца, протеже Mercedes, считают одним из самых ярких талантов нового поколения гонщиков, но в своём дебютном сезоне он этих авансов пока не оправдывает: на его счету лишь одна победа, и в чемпионате он пока на 8-м месте. Разумеется, Кими очень хочется улучшить свои показатели, поэтому перед стартом сегодняшней гонки у него был боевой настрой.

Сюрпризы начались ещё до старта, поскольку Мэлони просто не смог тронуться с места на прогревочный круг – похоже, произошёл сбой в работе сцепления, так что машину Зейна оттолкали на пит-лейн, откуда он и стартовал.

Ферхсор уверенно тронулся с места, но Антонелли уже в первых поворотах красиво обошёл Майни и уже нацелился на лидера гонки. На этой стадии гонки у Кими было некоторое преимущество, поскольку он стартовал на мягкой резине, тогда как на Dallara голландца стояли шины Hard. На 3-м круге Кими пошёл в атаку, но Ричард отбился, однако итальянец продолжал держаться всего в трёх десятых позади его машины.

По радио он пожаловался команде, что Ферсхор сместился в зоне торможения, что запрещено правилами.

На следующем круге Антонелли довёл дело до конца и отобрал у гонщика Trident первую позицию за счёт обгона на прямой с использованием DRS, после чего постарался создать отрыв. Это было важно, поскольку мягкие шины начнут терять эффективность раньше, чем Hard, и удержать лидерство будет непросто.

Уже через пару кругов преимущество Кими превысило две секунды, тем более что Ферсхора уже догонял Майни, и надо было позаботиться об обороне от упорного индийца, гонщика Академии Alpine, чьей карьерой занимается Мика Хаккинен.

На 7-м круге Энцо Фиттипальди провёл смелый манёвр, опередил Габриэля Бортолето и вышел на 6-ю позицию. Но до Денниса Хаугера, замыкавшего первую пятёрку, было ещё примерно полторы секунды.

В это время стал известен вердикт стюардов, не усмотревших в действиях Ферсхора нарушений правил, когда он отражал атаки Антонелли.

На 11-м круге Хаугер и Виктор Мартен затеяли интересную дуэль за 4-ю позицию. Деннис активно прессинговал соперника, использовал любую возможность для атаки, но француз держался, хотя временами казалось, что Хаугер уже вышел вперёд, но в последний момент Мартену удавалось прибавить и в очередной поворот войти по более благоприятной траектории.

К 13-му кругу преимущество Антонелли сократилось всего до одной секунды. С одной стороны, это могло объясняться тем, что ему надо было беречь ресурс резины, с другой, было похоже, что мягкие шины уже начинали сдавать.

За 15 кругов до финиша Ферсхор смог подобраться к лидеру меньше чем на секунду, и голландец немедленно ринулся в атаку. Первую попытку Кими пресёк, но было видно, что ему это далось непросто.

На 16-м круге Ричард вновь атаковал лидера, и на этот раз Антонелли даже заблокировал тормоза, что, конечно, сказалось на состоянии шин, но продолжал ехать впереди.

Но ещё через круг Ферсхор всё-таки вышел вперёд в конце старт-финишной вперёд. Кими защищался, но очень сильно заблокировал колёса, окончательно испортив резину. Ему не удалось удержаться на трассе, и пока он выбирался с обочины, мимо проехал ещё и Куш Майни. А вскоре итальянца опередили Мартен, Фитттипальди и Хаугер – стало понятно, что без пит-стопа не обойтись.

Поэтому Антонелли поехал в боксы, что положило конец его надеждам на хороший результат. Напомним, что пит-стопы в спринте не обязательны, но иногда так складываются обстоятельства, что гонщики просто вынуждены менять резину. Впрочем, он был не единственным, кому пришлось ехать за следующим комплектом шин: в боксы также отправился Бортолето.

На 21-м круге Айзек Хаджар, лидер личного зачёта, стартовавший восьмым, уже добрался до первой пятёрки, опередив Хаугера, а на следующем круге обогнал и Фиттипальди. Причём сделал это красиво, по внешнему радиусу.

Ситуацией попытался воспользоваться Деннис и тоже атаковал бразильца, но Энцо удержал позицию. Впрочем, ещё через круг норвежец сломил его сопротивление и вышел вперёд, тогда как носитель знаменитой гоночной фамилии заблокировал тормоза и выехал за пределы трассы. Но это, к сожалению, не прошло даром: передняя левая шина оказалась проколота, и он медленно вернулся в боксы.

Тем временем Пол Арон, занимающий 2-ю строчку личного зачёта и стартовавший 10-м, уже ехал седьмым. Ему удалось опередить Тэйлора Барнарнда, и это было важно, ведь по итогам спринта очки получает только первая восьмёрка.

Но не менее интересные события происходили и позади неё. За 9-ю позицию шёл спор между тремя гонщиками: между Хуаном-Мануэлем Корреа, Джейком Кроуфордом и Оливером Берманом. Они входили в повороты буквально одновременно, их машины выстроились в ряд, хотя было понятно, что, например, в 3-м повороте для всех трёх места просто нет. Поэтому все трое оказались за пределами трассы, но им повезло, все вернулись на трассу без проблем. Правда, меньше повезло Берману – в этой тройке он оказался последним, т.е. 11-м.

Впрочем, и Корреа не удалось заработать очки, потому что гонка закончилась. Как мы и прогнозировали накануне, Ричард Ферсхор не упустил свой шанс, уверенно провёл сегодняшнюю гонку и одержал первую в сезоне победу. Формально для него это ещё и первый подиум в 2024 году, поэтому понятна его радость, и радость команды Trident. Стоит напомнить, что на трассе он уже один раз одержал победу, и было это в начале сезона в Джидде, однако затем её лишился, поскольку был дисквалифицирован.

Куш Майни финишировал вторым, третье место занял Виктор Мартен, которому в этом году тоже как-то не везёт, но сегодня он поднялся на подиум – это его второй финиш в призовой тройке, а первый был месяц назад в Барселоне.

Поскольку Хаджар финишировал четвёртым, ему удалось на три очка увеличить преимущество в личном зачёте по отношению к Полу Арону, поскольк эстонец занял в спринте 7-место. Разница между ними такая: у француза теперь 138 очков, у его соперника – 121, но в основной гонке уик-энда Пол стартует с поула, поэтому уже завтра расстановка сил может измениться.

Результаты спринта

Пилот Команда Время/Разница 1. Р.Ферсхор Trident 44:27.360 2. К.Майни Invicta Racing +1.575 3. В.Мартен ART Grand Prix +11.139 4. А.Хаджар Campos Racing +16.580 5. Д.Хаугер MP Motorsport +26.218 6. Ф.Колапинто MP Motorsport +27.736 7. П.Арон Hitech GP +34.400 8. Т.Барнард AIX Racing +39.026 9. Х.-М.Корреа DAMS +42.479 10. Д.Кроуфорд DAMS +50.929 11. О.Берман Prema +54.188 12. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing +55.596 13. Р.Миата Rodin Motorsport +56.240 14. З.Мэлони Rodin Motorsport +56.488 15. K.Aнтонелли Prema +56.683 16. Р.Станек Trident +56.877 17. Г.Бортолето Invicta Racing +57.648 18. Х.Марти Campos Racing +59.012 19. Д.Дюрксен AIX Racing +1’01.397 20. З.O’Салливан ART Grand Prix +1’06.277 21. А.Кордил Hitech GP + 22. Э.Фиттипальди Van Amersfoort Racing +1 круг

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