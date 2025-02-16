Хорнер: Каждая команда проявляет интерес к Ферстаппену

Кристиан Хорнер прокомментировал сообщения в прессе, согласно которым в Aston Martin предлагают Максу Ферстаппену контракт на один миллиард фунтов стерлингов. Руководитель Red Bull Racing уверяет, что четырёхкратный чемпион мира не собирается уходить из команды.

Кристиан Хорнер: «У Макса предельно открытые отношения с командой, и, конечно, как в любых подобных отношениях, мы открыто обсуждаем различные вопросы. Он чётко дал понять, какова его позиция по отношению к команде. И, разумеется, мы обсуждаем подобного рода вещи за закрытыми дверьми. Это нормальная ситуация.

Каждая команда проявляет интерес к Ферстаппену, поскольку он исключительный талант. Мы прекрасно понимаем, что Макс возглавляет список желанных кандидатов в любой команде.

В последнее время было много шума на его счёт, но, как правило, чем сильнее шум, тем менее он правдоподобный. Серьёзные дела обычно делаются за кулисами, а не через прессу».

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