Решение FIA о новых штрафах подверглось критике

Сегодня стало известно об изменениях в спортивном кодексе FIA на 2025 год, в результате которых гонщики Формулы 1 начнут получать значительные штрафы, а также дисквалификации и вычеты очков из личного зачёта за использование ненормативной лексики или критики в адрес FIA.

Ассоциация гонщиков Формулы 1 (GPDA), которая ранее жёстко критиковала президента FIA Мохаммеда бен Сулайема, заявила, что «на данный момент не комментирует этот вопрос». Однако по информации BBC Sports многие в FIA были против принятия подобных изменений.

Один из источников сообщил, что новые штрафы были «продвинуты путём электронного голосования без каких-либо консультаций с заинтересованными сторонами, или GPDA, или собственной комиссией гонщиков FIA».

Другой источник в FIA заявил на условиях анонимности, что подобные изменения не правильные, и задался вопросом, почему их предварительно не обсудили на заседании Всемирного совета.

Как пишет BBC Sports, новые штрафы будут применяться ко всем обладателям лицензий FIA, в том числе к руководителям команд Формулы 1. Многие в гоночном мире введение подобных штрафов посчитали очередной попыткой задавить критику в адрес президента FIA Мохаммеда бен Сулайема.

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