Ландо Норрис: Поул стал приятным сюрпризом

В Шанхае Ландо Норрис во второй раз за карьеру выиграл квалификацию, предшествующую спринту, проходившую в сложных погодных условиях, и субботнюю короткую гонку начнёт с поула. Его австралийский напарник показал 8-й результат.

Ландо Норрис (1-й): «Начнём с того, что я очень доволен и благодарю всю нашу команду! Но пришлось непросто, перед такими сессиями всегда приходится понервничать, тем более когда знаешь, что по ходу квалификации начнётся дождь.

Условия были такими, что надо было сильно рисковать, активно атаковать, чтобы прогреть резину. Я ехал быстро, но нагонял две машины Ferrari, поэтому пришлось сбросить скорость, из-за чего две первых попытки были неважные, но в финальной мне удалось хорошо проехать круг.

Жаль, что это не квалификация перед Гран При, но и так неплохо. Можно было успеть проехать только три круга. Два первых пришлось прервать, поэтому последний был решающим – всё или ничего. Но поскольку воды на трассе становилось всё больше, то условия под конец сессии были намного хуже, чем на втором круге; из-за этого я допустил несколько ошибок, поскольку начиналось сильное аквапланирование.

Но было весело, и в таких условиях сердце начинает биться чаще. Поул стал приятным сюрпризом, так что в завтрашнем спринте мы стартуем с хорошей позиции. Но как поведёт себя машина на дистанции гонки, я пока не знаю. Сегодня на тренировке мы успели только немного поработать над гоночным темпом, проехав несколько кругов подряд, чтобы хоть что-то понять.

Но всё зависит от того, какой будет погода. Если как сегодня, то у нас неплохие шансы, но гонка сильно отличается от квалификации. Темп у нас хороший, что на сухой трассе, что на мокрой, так что наше положение вполне неплохое. Команда работает эффективно, машина оставляет вполне достойное впечатление, поэтому у меня все поводы для хорошего настроения!»

Оскар Пиастри (8-й): «День оставил неоднозначные впечатления, и концовка квалификации к спринту прошла не так, как бы нам хотелось. Думаю, мы могли показать более высокий результат, но я допустил пробуксовку ведущих колёс, а также, переключая передачи, случайно включил нейтраль. Жаль, что так получилось, но также надо признать, что в последней попытке я был просто недостаточно быстрым.

Я рад за Ландо и думаю, что в целом наши дела идут лучше, чем мы ожидали, хотя судить о темпе в целом пока сложно. Сегодня вечером мы всё проверим и прикинем, что можно сделать в ходе подготовки к спринту и завтрашней квалификации».

Источник