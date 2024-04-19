Прикарпатье уверенно победило Полтаву: результаты матчей Первой лиги

В пятницу, 19 апреля, состоялся 1 матч второго этапа футбольного сезона-2023/24 в украинской Первой лиге.
СК Полтава на выезде проиграла Прикарпатью в «Чемпионской» группе.
Чемпионат Украины — Первая лига 5 тур, 19 апреля «Чемпионская» группа
Прикарпатье — СК Полтава 3:1 (1:1)
Гол:1:0 — 10 Фома, 1:1 — 32 Одарюк, 2:1 — 58 Кос, 3:1 — 66 Цюцюра</
19 апреля состоится еще 1 матч чемпионской группы Первой лиги:
Прямая трансляция поединка доступна на YouTube-канале ПФЛ.
Напомним, в прошлом туре Карпаты минимально победили Левый берег, а Прикарпатье на выезде одолело Викторию.