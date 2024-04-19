Прикарпатье уверенно победило Полтаву: результаты матчей Первой лиги

В пятницу, 19 апреля, состоялся 1 матч второго этапа футбольного сезона-2023/24 в украинской Первой лиге.

СК Полтава на выезде проиграла Прикарпатью в «Чемпионской» группе.

Чемпионат Украины — Первая лига 5 тур, 19 апреля «Чемпионская» группа

Прикарпатье — СК Полтава 3:1 (1:1)

Гол:1:0 — 10 Фома, 1:1 — 32 Одарюк, 2:1 — 58 Кос, 3:1 — 66 Цюцюра</

19 апреля состоится еще 1 матч чемпионской группы Первой лиги:

13:00. Карпаты Львов — Ингулец

Прямая трансляция поединка доступна на YouTube-канале ПФЛ.

Карпаты – Ингулец: в ожидании битвы лидеров Первой лиги

Напомним, в прошлом туре Карпаты минимально победили Левый берег, а Прикарпатье на выезде одолело Викторию.

Украинская Первая Лига-2023/24 — Группа «Чемпионская»: календарь матчей, турнирная таблица

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