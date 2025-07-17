Определились потенциальные соперники "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Во время процедуры жеребьевки "Динамо" будет фигурировать в составе игровой пары вместе с "Хамрун Спартанс" и будет вне посева.

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Потенциальным соперником будет победитель одной из следующих игровых пар:

"Копенгаген" (Дания)/"Дрита" (Косово);

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)/"Црвена Звезда»"(Сербия);

"Ноа" (Армения)/"Ференцварош" (Венгрия);

"Пафос" (Кипр)/"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);

"Слован" (Словакия)/"Зриньски" (Босния и Герцеговина);

"Шелбурн" (Ирландия)/"Карабах» (Азербайджан).

Жеребьевка состоится 21-го июля 2025-го года.

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