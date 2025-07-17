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Футбол

Определились потенциальные соперники Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

Определились потенциальные соперники Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

    • Определились потенциальные соперники "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Во время процедуры жеребьевки "Динамо" будет фигурировать в составе игровой пары вместе с "Хамрун Спартанс" и будет вне посева.

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    • Потенциальным соперником будет победитель одной из следующих игровых пар:

  • "Копенгаген" (Дания)/"Дрита" (Косово);
  • "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)/"Црвена Звезда»"(Сербия);
  • "Ноа" (Армения)/"Ференцварош" (Венгрия);
  • "Пафос" (Кипр)/"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);
  • "Слован" (Словакия)/"Зриньски" (Босния и Герцеговина);
  • "Шелбурн" (Ирландия)/"Карабах» (Азербайджан).

    • Жеребьевка состоится 21-го июля 2025-го года.

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