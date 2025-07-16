Менеджер Кличко: «Пахнет очень большим сюрпризом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Бывший менеджер Владимира Кличко Бернд Бенте высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«В этом бою пахнет очень большим сюрпризом. Этот бой будет точно тяжелее для Усика. Я не ставлю на Дюбуа, но у меня предчувствие, что не все так однозначно.

Дюбуа сейчас моложе, чем Джошуа и Тайсон Фьюри, сейчас его прайм. Сможет ли Усик полностью контролировать этот бой? У меня предчувствие, что нет», – сказал Бенте.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua