Руан. Ангелина Калинина против Мирры Андреевой в четвертьфинале: превью матча

Украинская теннисистка Ангелина Калинина будет играть за выход в полуфинал турнира WTA 250 в Руане. Поединок против Мирры Андреевой пройдет 19 апреля четвертым запуском на центральном корте (ориентировочное начало матча в 20:30 по киевскому времени
Дата рождения: 07/02/1997 (27 лет)
Место рождения: Новая Каховка, Украина
Рост: 180 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: —
Высший рейтинг WTA: 25 (22/05/2023)
Побед/Поражений за карьеру (на 19.04.2024): 354/202
Призовые за карьеру: $3,364,739
Дата рождения: 29/04/2007 (16 лет)
Место рождения: Красноярск, россия
Рост: 170 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: —
Высший рейтинг WTA: 33 (12/02/2024)
Побед/Поражений за карьеру (на 19.04.2024): 83/22
Призовые за карьеру: $1,125,888
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H2H: 0-0
Путь на турнире
Ангелина Калинина
R1: Ализе Корне (Франция, №106) 6:4, 7:5
R2: Мартина Тревисан (Италия, №78) 6:2, 6:3
Мирра Андреева
R1: Надя Подороска (Аргентина, №65) 6:1, 6:3
R2: Элина Аванесян (-, №67) 7:5, 6:4
История на турнире
Обе теннисистки впервые играют на турнире в Руане.
Выступления на грунте (на 19/04/2024):
Ангелина Калинина — 172/69 (3/1 в этом году)
Мирра Андреева — 43/8 (2/0 в этом году)
Выступления в сезоне 2024
Ангелина Калинина — 8/10
Grand Slam — 0/1 | AO — R1
WTA 1000 — 3/4 | Доха — R2, Дубай — R1, Индиан-Уэллс — R2, Майами — R4
WTA 500 — 2/4 | Брисбен — R2, Аделаида — R1, Абу-Даби — R2, Чарльстон — R3
WTA 250 — 3/1 | Остин — 1/2
Мирра Андреева — 6/4
Grand Slam — 3/1 | AO — R4
WTA 1000 — 0/2 | Дубай — R1, Индиан-Уэллс — R1
WTA 500 — 3/1 | Брисбен — 1/4
Последние 5 матчей:
Ангелина Калинина — В, В, П, В, П
Мирра Андреева — В, В, П, П, П
Национальный фактор:
Ангелина Калинина — 28/28 | Калинина проведет третий матч в этом году против теннисистки из россии. В начале февраля она уступила Людмиле Самсоновой в Абу-Даби, а начале апреля проиграла Дарье Касаткиной в Чарльстоне.
Мирра Андреева — 2/1 | Андреева в прошлом году дважды победила Даяну Ястремскую (Лозанна, Гонконг).
Ангелина Калинина проведет свой 138-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 69 побед (50%).
Мирра Андреева проведет свой 36-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 22 победы (63%).
Ангелина Калинина — 11-й раз сыграет в четвертьфинале на турнире WTA (5-й раз на грунте) и будет бороться за свой 4-й полуфинал (3-й на грунте).
Мирра Андреева — второй раз в карьере дошла до четвертьфинала на турнире WTA. В январе этого года она проиграла на этой стадии на турнире в Брисбене (хард).
Победительница этого матча получит 10 100 евро призовых и 98 рейтинговых очков. Проигравшая — 5 750 евро призовых и 54 рейтинговых очков.
Котировки букмекеров:
Компания Vbet считает небольшой фавориткой матча Мирру Андрееву и предлагает на ее победу коэффициент — 1,60. Успех Ангелины Калининой оценивается коэффициентом — 2,20.
Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet. Победа Ангелины Калининой — 2,30, а победа Мирры Андреевой — 1,57.
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