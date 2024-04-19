Руан. Ангелина Калинина против Мирры Андреевой в четвертьфинале: превью матча

Украинская теннисистка Ангелина Калинина будет играть за выход в полуфинал турнира WTA 250 в Руане. Поединок против Мирры Андреевой пройдет 19 апреля четвертым запуском на центральном корте (ориентировочное начало матча в 20:30 по киевскому времени

Дата рождения: 07/02/1997 (27 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 25 (22/05/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 19.04.2024): 354/202

Призовые за карьеру: $3,364,739

Дата рождения: 29/04/2007 (16 лет)

Место рождения: Красноярск, россия

Рост: 170 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 33 (12/02/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 19.04.2024): 83/22

Призовые за карьеру: $1,125,888

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Ангелина Калинина

R1: Ализе Корне (Франция, №106) 6:4, 7:5

R2: Мартина Тревисан (Италия, №78) 6:2, 6:3

Мирра Андреева

R1: Надя Подороска (Аргентина, №65) 6:1, 6:3

R2: Элина Аванесян (-, №67) 7:5, 6:4

История на турнире

Обе теннисистки впервые играют на турнире в Руане.

Выступления на грунте (на 19/04/2024):

Ангелина Калинина — 172/69 (3/1 в этом году)

Мирра Андреева — 43/8 (2/0 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Ангелина Калинина — 8/10

Grand Slam — 0/1 | AO — R1

WTA 1000 — 3/4 | Доха — R2, Дубай — R1, Индиан-Уэллс — R2, Майами — R4

WTA 500 — 2/4 | Брисбен — R2, Аделаида — R1, Абу-Даби — R2, Чарльстон — R3

WTA 250 — 3/1 | Остин — 1/2

Мирра Андреева — 6/4

Grand Slam — 3/1 | AO — R4

WTA 1000 — 0/2 | Дубай — R1, Индиан-Уэллс — R1

WTA 500 — 3/1 | Брисбен — 1/4

Последние 5 матчей:

Ангелина Калинина — В, В, П, В, П

Мирра Андреева — В, В, П, П, П

Национальный фактор:

Ангелина Калинина — 28/28 | Калинина проведет третий матч в этом году против теннисистки из россии. В начале февраля она уступила Людмиле Самсоновой в Абу-Даби, а начале апреля проиграла Дарье Касаткиной в Чарльстоне.

Мирра Андреева — 2/1 | Андреева в прошлом году дважды победила Даяну Ястремскую (Лозанна, Гонконг).

Ангелина Калинина проведет свой 138-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 69 побед (50%).

Мирра Андреева проведет свой 36-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 22 победы (63%).

Ангелина Калинина — 11-й раз сыграет в четвертьфинале на турнире WTA (5-й раз на грунте) и будет бороться за свой 4-й полуфинал (3-й на грунте).

Мирра Андреева — второй раз в карьере дошла до четвертьфинала на турнире WTA. В январе этого года она проиграла на этой стадии на турнире в Брисбене (хард).

Победительница этого матча получит 10 100 евро призовых и 98 рейтинговых очков. Проигравшая — 5 750 евро призовых и 54 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает небольшой фавориткой матча Мирру Андрееву и предлагает на ее победу коэффициент — 1,60. Успех Ангелины Калининой оценивается коэффициентом — 2,20.

Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet. Победа Ангелины Калининой — 2,30, а победа Мирры Андреевой — 1,57.

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btu.org.ua