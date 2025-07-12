Джина Шумахер продолжает побеждать в конном спорте

Казалось бы, совсем недавно мировые СМИ облетела новость о том, что Джина Шумахер стала мамой, а её отец, семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер – дедом. Но прошло всего 17 недель, и она вернулась в седло и продолжила успешно выступать в соревнованиях по рейнингу.

Этим видом конного спорта, который ещё называется вестерном или ковбойской выездкой, Джина увлекается уже давно, многого в нём добилась, и вот только что завоевала очередное «золото», выступая за команду Германии вместе с напарниками Элиасом Эрнстом и Йоханнесом Гайлем.

На соревнованиях, проходивших в Швейцарии на CS Ranch, ранчо, принадлежащем семье Шумахеров, немецкое трио в пятницу завоевало первое место в престижном классе Senior Professional Riders («Профессиональные всадники старшего возраста»).

«Я нервничала сильнее, чем обычно. В командных соревнованиях иной уровень прессинга. Здесь не всё зависит только от тебя, но остальные на тебя полагаются», – прокомментировала Джина после своего успешного выступления.

Она поделилась несколькими фотографиями, сделанными вчера, на своих страницах в социальных сетях, и, конечно, многочисленные болельщики её поздравили, в том числе среди нескольких тысяч человек, сделавших это, был и Мик Шумахер, младший брат Джины, оставивший короткий комментарий, состоящий всего из одного слова: «Великолепно!»

Кстати, Мик в этот уик-энд тоже занят серьёзным делом: в составе заводской команды Alpine Endurance Team он принимает участие в «6 часах Сан-Паулу», бразильском этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость.

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